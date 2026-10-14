Instagram, Svilar continua ad allenarsi con il tutore al piede: il portiere prosegue il recupero in Belgio (VIDEO)

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Rosario Abisso sarà l'arbitro di Roma-Genoa. Il bilancio dei giallorossi con il direttore di gara siciliano è positivo: 9 precedenti, con 7 vittorie e 2 pareggi. L'ultima partita arbitrata da Abisso c...
Nelle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'attenzione è interamente catalizzata dalla grande notte europea dell'Olimpico, dove la Roma sfida il Real Madrid nel ritorno da avversa...
La Roma ospiterà il Genoa sabato 17 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Attraverso i propri canali ufficiali, il club giallorosso ha annunciato che sarà disponibile per i tifosi anche il settore...
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