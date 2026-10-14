Instagram, Svilar continua ad allenarsi con il tutore al piede: il portiere prosegue il recupero in Belgio (VIDEO)

Abisso dirigerà Roma-Genoa: prima stagionale per il fischietto siciliano, ultimo precedente il 2-2 a Bologna quasi due anni fa

ott 14, 17:36

Rosario Abisso sarà l'arbitro di Roma-Genoa. Il bilancio dei giallorossi con il direttore di gara siciliano è positivo: 9 precedenti, con 7 vittorie e 2 pareggi. L'ultima partita arbitrata da Abisso c...