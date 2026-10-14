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Instagram, Svilar continua ad allenarsi con il tutore al piede: il portiere prosegue il recupero in Belgio (VIDEO)

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di Paolo Rosi
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Svilar continua ad allenarsi dopo l'infortunio al piede destro. Il portiere della Roma ha pubblicato una storia su Instagram in cui si mostra mentre svolge esercizi in palestra, con un tutore al piede infortunato. L'estremo difensore si trova in Belgio, ad Antwerp, dove sta portando avanti il percorso di recupero.
Come spiegato da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, il portiere ha riportato una frattura da stress non scomposta al quinto dito del piede durante una spinta in allenamento. Per il recupero è previsto uno stop di almeno un mese, con un possibile rientro dopo la prossima sosta.

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