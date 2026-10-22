Instagram, la gioia di Ghilardi dopo lo Slovan Bratislava: "Notti di Champions League" (FOTO)

Nel match vinto per 4-0 contro lo Slovan Bratislava, uno dei principali protagonisti è stato. Il centrale classe 2003, grazie anche alla gestione di Gasperini, è sempre più in crescita e contro gli slovacchi ha realizzato l'assist per il gol di Hermoso che ha aperto le marcature. "" ha scritto il numero 87 giallorosso su un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Inoltre, Ghilardi è stato inserito nella squadra della settimana della competizione insieme a Hermoso e Balerdi.