Roma, la difesa di ferro viene premiata: Ghilardi, Balerdi e Hermoso nella “Team of the week” della Champions

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Brutte notizie per Lorenzo Pellegrini. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della cosc...
La finestra di calciomercato invernale si avvicina e la Roma è inevitabilmente già al lavoro per studiare dei possibili colpi da consegnare a Gian Piero Gasperini. Nella serata di martedì, mentre la...
Nel match vinto per 4-0 contro lo Slovan Bratislava, uno dei principali protagonisti è stato Daniele Ghilardi. Il centrale classe 2003, grazie anche alla gestione di Gasperini, è sempre più in crescit...
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