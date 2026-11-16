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FOTO - Instagram, Villar torna a Roma: "Una volta sei stata casa"

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di Fabio D'Ascanio
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Gonzalo Villar si è goduto qualche giorno nella Capitale durante la sosta per le nazionali. Il centrocampista in forza all'Elche ha più volte manifestato tutta la sua riconoscenza per l'avventura vissuta con la maglia giallorossa.
Lo spagnolo, con un post pubblicato su Instagram, ha riassunto i suoi giorni romani. Diversi scatti per le vie del centro, tra cui uno al Pantheon. "Una volta sei stata casa" è il messaggio dell'ex Roma comparso sui social. Il classe 1998 ha militato per due anni nella Capitale, da gennaio 2020 a gennaio 2022.
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