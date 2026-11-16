Italia, Mancini: “Pisilli non ha colpe. Può fare quel ruolo”

4-1 incassato dall'Italia in Belgio — risultato che sancisce l'eliminazione degli Niccolò Pisilli, schierato in una posizione inedita da trequartista-esterno destro e poi sostituito già all'intervallo. Il pesanteincassato dall'Italia in— risultato che sancisce l'eliminazione degli Azzurri dalla Nations League — ha messo inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento gli esperimenti tattici del commissario tecnico. Al centro del dibattito è finito soprattutto l'impiego dal primo minuto dischierato in una posizione inedita dae poi sostituito già all'intervallo.

Nel post-partita, però, Roberto Mancini ha alzato subito uno scudo attorno al centrocampista della Roma, respingendo ogni critica individuale:

"Queste scelte? Le ho fatte perché volevo vedere due giocatori che non avevo mai visto a certi livelli. Sono bravi, non hanno colpe. La sofferenza è stata di squadra, non del singolo giocatore. A sinistra abbiamo messo un'ala come Koleosho, a destra Pisilli che doveva venire dentro al campo."

Il CT ha poi ribadito piena fiducia nelle qualità tecniche e nell'adattabilità del classe 2004 giallorosso, assolvendolo da qualsiasi responsabilità per le difficoltà tattiche emerse durante la gara:

"Pisilli è un bravo giocatore, può fare tranquillamente quel ruolo lì anche se era la prima volta che lo faceva. Abbiamo lasciato troppo spazio tra le linee e siamo andati in difficoltà. La sconfitta è della squadra, che poteva fare meglio. Può capitare quando incontri squadre così, soprattutto all'inizio."