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Foto - Instagram, gli auguri di Castro a Dybala: "Buon compleanno Joya"

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di Fabio D'Ascanio
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Agli auguri social per il compleanno di Paulo Dybala, si aggiunge anche il messaggio di Santiago Castro. Il numero 9 romanista, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha voluto fare gli auguri al numero 21: "Feliz cumpleaños Joya!", ovvero "Buon compleanno". Il centravanti ha più volte espresso tutta la sua stima per Dybala e questo messaggio testimonia anche l'affetto che c'è tra i due connazionali.
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