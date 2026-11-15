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Juventus, il rientro di Yildiz può slittare: rischia di saltare anche la Roma

Campionato
di Fabio D'Ascanio
yLDIZ
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Il rientro di Kenan Yildiz può slittare ancora. Il talento di proprietà della Juventus, out da fine agosto a causa della frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro, ha detto solamente qualche giorno fa che sarebbe tornato in campo a dicembre.
L'edizione odierna del quotidiano, però, afferma come il turco sia in ritardo sulla tabella di marcia per il recupero dall'infortunio. Il classe 2005, nell'ipotesi più ottimistica, dovrebbe tornare in campo per il match contro il Monza del 14 dicembre, ma come si legge Yildiz potrebbe tornare direttamente nel 2027. In questo caso, la stella bianconera salterebbe anche il match contro la Roma, in programma il 19 dicembre allo stadio Olimpico.
(La Stampa)
ASROMAJuventusYILDZ

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