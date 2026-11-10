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Argentina, Soulé tra le foto dell'arrivo al raduno: "¡Buen día para la banda!" (FOTO)

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di Matteo Esposito
matias
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La nazionale argentina si ritrova in vista dei prossimi impegni internazionali. Sul profilo Instagram ufficiale dell'Albiceleste è stata pubblicata una carrellata di fotografie dedicate all'arrivo dei calciatori al raduno. Tra questi c'è anche Matías Soulé, reduce da un periodo di forma straordinario con la Roma.
«¡Buen día para la banda!» («Buongiorno alla banda!»), la didascalia scelta dalla nazionale argentina per accompagnare il post. Oltre a Soulé, tra i convocati figurano anche altri due giallorossi, Castro e Balerdi.

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