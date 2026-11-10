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Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: per il centrocampo piace Rudoni del Coventry

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di FedericoL
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Impatto importante quello di Jack Rudoni in Premier League con la maglia del Coventry. Il centrocampista classe 2001 ha già messo a segno 3 gol e attirato su di se l'interesse di parecchi club. Come scrivono dall'Inghilterra, Brighton, Brentford e Fulham stanno seguendo da vicino il centrocampista. Il giocatore piace anche all'estero, con la Roma alla finestra insieme a Monaco, Stoccarda e Villarreal.
(teamtalk.com)
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