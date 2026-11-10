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Instagram, l’olimpionico Federico Riva porta il nonno all'Olimpico dopo 20 anni: il video che emoziona i tifosi (VIDEO)

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di FedericoL
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Il mezzofondista della nazionale azzurra Federico Riva, primatista italiano dei 1500 metri e semifinalista alle Olimpiadi di Parigi, ha voluto regalare una serata speciale al nonno, grande tifoso della Roma, portandolo allo Stadio Olimpico dove mancava da 20 anni.  Lo ha fatto salire in macchina e gli ha mostrato i biglietti per la sfida contro il Sassuolo. Poi l’arrivo allo stadio e l’emozione dei due, che hanno cantato a squarciagola inno e assistito al successo contro i neroverdi. 

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