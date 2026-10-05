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Settore giovanile: Under 16 e U17 continuano a vincere. Stop per l'U15. Si sblocca l'U18 di Terlizzi

Settore giovanile
di Fabio D'Ascanio
stemma roma
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LAROMA24.IT - La fine della maxi sosta per le nazionali si avvicina e la Roma di Gian Piero Gasperini entra nella settimana che la porterà al big match in casa del Como di Fabregas. Nel weekend, però, alcune formazioni del settore giovanile giallorosso sono scese in campo nei rispettivi campionati. 
Dopo tre successi nei primi tre impegni di campionato, la Roma Under 15 di Stefano Lorenzi arresta il proprio cammino pareggiando per 1-1 in casa della Juve Stabia. Per i capitolini a segno Guerra, mentre per i campani ha agguantato il pareggio Balsamo.  
L'Under 16, invece, non ha avuto troppi problemi nella sfida esterna sempre contro la Juve Stabia: un rotondo e netto 0-5. A segno Manzi, Pica, Bortoloni e doppietta per Proietti Panatta. La formazione di Trombetti continua a vincere e si porta a punteggio pieno dopo 4 giornate di campionato. 
Goleada anche per l'under 17 di Polverini. A Trigoria i giallorossi si impongono in maniera esagerata, successo per 8-1 contro il Palermo. Doppiette per D'Ambrosi, Salvati e Sperlonga, in rete anche Ferretti e Presutti. Per i siciliani a segno Pecoraro che all'8' ha risposto al vantaggio di D'Ambrosi. Dopo il momentaneo pareggio i giallorossi hanno dilagato. Quarto successo su altrettante partite e testa della classifica. 
Primo successo stagionale, invece, per l'Under 18: la squadra allenata da Terlizzi supera per 1-5 il Cesena. Dopo 4 ko consecutivi, i capitolini riescono a smuovere la propria classifica centrando i primi 3 punti in campionato. Successo netto in casa dei romagnoli: doppietta per Camara, reti di Proietti, Di Mascio e Dal Bon.
I risultati delle partite della Roma
  • Under 15, 4° giornata di campionato: Juve Stabia 1-1 Roma (Guerra, Balsamo)
  • Under 16, 4° giornata di campionato : Juve Stabia 0-5 Roma (Proietti Panatta 2, Pica, Bortoloni, Manzi)
  • Under 17, 4° giornata di campionato: Roma 8-1 Palermo (2 D'Ambrosi, 2 Salvati, 2 Sperlonga, Ferretti, Presutti, Pecoraro)
  • Under 18, 5° giornata di campionato: Cesena 1-5 Roma (2 Camara, Proietti, Di Mascio, Dal Bon)

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