Roma Primavera, definito lo staff di Mattia Scala: ecco chi lo affiancherà

Prende forma la nuova Roma Primavera guidata da Mattia Scala. Dopo l’ufficialità della nomina del nuovo allenatore, iniziano a emergere anche i nomi dello staff tecnico che lo accompagnerà nella stagione 2026-27. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Regionale, al fianco di Scala ci sarà Giacomo Viola nel ruolo di vice allenatore, mentre la preparazione dei portieri sarà affidata a Del Duca. Completano lo staff come preparatori atletici Alessio Durastanti e Marco Barbato, il match analyst Antonio De Cillis, già presente con Guidi, e il collaboratore tecnico Gaetano D'Agostino.

(La Gazzetta Regionale)