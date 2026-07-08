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Primavera, Guidi vicino all'addio: si tratta sulla buonuscita

Settore giovanile
di FabioD
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 12:59
Guidi
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Dopo una stagione di certo non entusiasmante, culminata con il ko interno contro il Bologna, le strade tra il tecnico della Primavera Federico Guidi e la Roma sono vicine a separarsi. 
Come riportato dal giornalista Lorenzo Canicchio su X, le parti sono vicine all'addio. Il tecnico ha ancora un anno di contratto con il club giallorosso e per questo si sta trattando sulla buonuscita

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