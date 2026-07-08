Primavera, Guidi vicino all'addio: si tratta sulla buonuscita

Dopo una stagione di certo non entusiasmante, culminata con il ko interno contro il Bologna, le strade tra il tecnico della Primavera Federico Guidi e la Roma sono vicine a separarsi.

Come riportato dal giornalista Lorenzo Canicchio su X, le parti sono vicine all'addio. Il tecnico ha ancora un anno di contratto con il club giallorosso e per questo si sta trattando sulla buonuscita.