Una Roma a due volti

Per l'ufficialità D'Amico c'è ancora da attendere qualche ora o al massimo un giorno, ma i piani della Roma non cambiano di una virgola. Il ds ha già parlato sia con Gasperini (entrambi saranno oggi a Bergamo, il primo per risolvere gli ultimi dettagli con l'Atalanta, l'allenatore per un evento benefico) che con i Friedkin e conosce per filo e per segno il piano del tecnico. il diktat è chiaro: meno giovani di belle speranze e più giocatori pronti, insomma da Champions. E non è un caso che la prima richiesta è stata quella di rinnovare i contratti di Pellegrini, Dybala e Ce-ik. Anche per questo l'obiettivo principale è Greenwood e non Alajbegovic. (...) Il club francese, per ora, non intende sedersi al tavolo per meno di 50 milioni e in agguato c'è il Fenerbahce. Dall'altra parte i fari sono puntati su Summerville che gioche-rà il Mondiale con l'Olanda. (...) Venturino non verrà riscattato, Vaz potrebbe finire in prestito ed è in bilico anche Ziolkowski. Ieri ha salutato Sangaré che si trasferisce a titolo definitivo all'Elche. Il polacco - arrivato poco più di un anno fa per 6 milioni -è finito nel mirino del Nottingham Forest, la richiesta è di 20 milioni e nei prossimi giorni ci saranno altri contatti tra le parti per trovare un accordo che permetterà alla Roma di registrare una plusvalenza entro il 30 giugno. (...) In cantiere c'è sempre il progetto dell'Under 23 che però non vede ancora luce. I costi sono alti (circa 8 mi-lioni) e sicuramente nella prossima Serie C non ci sarà la Roma dei baby, ma i Friedkin vogliono seguire la scia di Atalanta, Juventus, Milan e Intere contano di riuscirci nei pro-simi due anni. Manca anche una struttura dove giocare poiché il Tre Fontane ad oggi non ha tutti requisiti per ospitare le partite. Il lavoro da fare non manca e se ne occuperà anche il prossimo responsabile del settore giovanile. Il nome in pole è quello di Angeloni della Fiorentina che potrebbe portare con sé anche Galloppa (la posizione di Guidi è in bilico), allenatore che con i viola ha da poco vinto il campionato Primavera. (...)

(Il Messaggero)