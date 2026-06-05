Tutto su Greenwood: affare lampo con il Marsiglia

Un affare lampo. Oppure la Roma sposterà la propria attenzione su altri obiettivi. Dopo un'estate — la scorsa —passata a inseguire per settimane il fantasma di Sancho, i giallorossi non vogliono fare il bis. Mason Greenwood piace, ma per l'esterno offensivo del Marsiglia non si perderà tempo: se i francesi accetteranno la proposta dei Friedkin per il talento inglese da 37 reti in 66 presenze, l'affare si chiuderà subito. (...) Poi c'è il caso delle cessioni, quelle necessarie a soddisfare le condizioni negoziate con la Uefa per il settlement agree-ment: entro il 30 giugno il rischio è quello di veder partire un big (se non due) del calibro di Koné e Ndicka per aggiustare i conti. Poi, dal primo luglio, si cambierà musica. (...) L'o-biettivo della Roma è limare le pretese dei francesi per Greenwood. E poi vedere che effetto farà la prima offerta ufficiale. Che potrebbe essere anche l'unica. Il gioco al rilancio non va più di moda a Trigoria, dove l'obiettivo è consegnare a Gasperini una rosa pronta all'uso già per il ritiro estivo.

(La Repubblica)