Totti: "Mi ha esaltato il finale di stagione"

In attesa di sviluppi su un suo possibile ritorno in società, Francesco Totti, da Istanbul per il World Legends Padel Tour, ha espresso il suo entusiasmo per la qualificazione in Champions League della Roma, ammettendo che si è trattato di una sorpresa: «Il finale di stagione mi ha esaltato, non pensavo che potesse arrivare in zona Champions, anche perché fino alle ultime partite non dipendeva soltanto da loro, ma anche dai risultati di Milan e Juventus. Sono state proprio loro a lasciare per strada l'occasione. La Roma è stata brava a restare agganciata alle prime posizioni e a sfruttare l'opportunità, riuscendo a ottenere un risultato che pochi si aspettavano». (...) L'ex capitano giallorosso ha poi commentato con un sorriso l'arrivo dell'amico Rino Gattuso sulla panchina della Lazio: «Ci vedremo a Roma, ma parleremo anche di altro non solo della Lazio».

Nel frattempo, cresce l'attesa tra i tifosi per l'imminente campagna abbonamenti: il club giallorosso ha infatti annunciato che entro venerdì comunicherà tutti i dettagli e le informazioni per la prossima stagione.

(Il Messaggero)