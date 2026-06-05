Saud saluta tutti: ceduto al Lens. Calafiori, in arrivo altri 6 milioni

Piccole plusvalenze crescono, in attesa della probabile cessione di un big (o, chissà, forse anche due…). Dopo il riscatto esercitato dagli spagnoli dell'Elche per Buba Sangarà (a 4,5 milioni, con una plusvalenza di circa 3 milioni), ieri è stato il turno del Lens per Saud Abdulhamid. II terzino saudita è infatti passato definitivamente al club francese, dopo la buona annata appena trascorsa in Ligue 1. Nelle casse giallorosse entrano così 3,5 milioni, che si vanno a sommare ai 500mila euro già incassati la scorsa estate per il prestito oneroso. (...) Ed entro il 30 giugno, a meno di sorprese, arriveranno altri 6 milioni dalla questione Calaflori. Il Tribunale dello Sport di Losanna, infatti, dovrebbe dare ragione ai giallorossi che devono incassare II 40% della quota spettante allo stesso Basilea per la rivendita del difensore dal Bologna all'Arsenal nel 2024.
(gasport)