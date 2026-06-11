IL TEMPO - Brutte notizie per i Friedkin. L'Everton è stato condannato a pagare al Burnley un risarcimento per quasi 40 milioni di sterline. Il Burley, infatti, ha citato in giudizio il club di Liverpool dopo la retrocessione in Championship nel 2022, lo stesso anno in cui l'Everton ha violato il PSR. Il regolamento della Premier permette ai club di chiedere un risarcimento ad altri club per violazioni del regolamento che causino loro un danno economico.

Il caso nasce nel novembre 23, quando l'Everton è stato sanzionato dalla Premier League con una penalizzazione ai to punti ridotta poi a sei punti in appello e applicata alla classifica del campionato successivo 2023-24. I proprietari texani, in ogni caso, hanno annunciato il ricorso. «L'Everton Football Club è sorpreso e irritato dalla decisione di una commissione disciplinare indipendente della Premier League di ordinare un pagamento di risarcimento al Burley non riconosce i risultati della commissione nel determinare che la retrocessione di Burnley dalla Premier nel maggio 2022 è stata causata da un vantaggio sportivo ottenuto dall'Everton a causa di una violazione delle regole sul profitto e sulla sostenibilità, per il quale è già stata ricevuta una sanzione sportiva sostanziale».