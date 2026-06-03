Primavera, la Roma si interroga su Guidi

In attesa dell'insediamento di Frara come nuovo responsabile del settore giovanile della Roma, la posizione di Guidi, l'allenatore della Primavera, è solida ma non si possono escludere mosse a sorpresa. (...) L'allenatore, tra l'altro, sembra essere entrato nel mirino della Casertana. Va sottolineato che la baby Roma ha giocato con il 3-4-2-1, lo stesso modulo di Gasp, puntando su una delle rose più giovani dell'intero campionato, non solo per la presenza di Arena, il bomber classe 2009 prelevato dal Pescara. Nella seconda parte della stagione il tecnico ha dato spazio sulla trequarti a Maccaroni (2008), togliendo minuti al ragazzi del 2006.

(corsport)