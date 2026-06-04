Plusvalenze ma senza svendere

La corsa alle plusvalenze è entrata nel vivo e la Roma sa perfettamente che il prossimo mese sarà decisivo per sistemare i conti e rispettare gli impegni del settlernent a greement. A Trigoria il messaggio è chiaro: cedere si, svendere no. Ecco perché i due nomi più pesanti sul tavolo restano quelli di Koné e NDicka. (...) Per il centrocampi-sta la valutazione non scende sotto i 50 milioni di euro. Una cifra importante che testimonia quanto îl club creda nel valore del giocatore e quanto Gasperini vorrebbe trattenerlo nel suo nuovo progetto tecnico. Diverso il discorso per NDicka. fi difensore ivoriano viene considerato sacrificabile davanti a un'offerta da 40 milioni, cifra che garantirebbe una plusvalenza totale e un impatto enorme sul bilancio. (...) Ma ilmercato ro-manista non ruota soltanto attorno ai pezzi pregiati. Dietro le quinte si sta sviluppando una fitta rete di contatti, telefonate e trattative per trovare sistemazione a quei giocatori che non rientrano nei piani del nuovo allenatore e che possono contribuire ad alleggerire il peso economico imposto dai parametri Uefa.La prima operazione è già stata completata con la cessio-ne dì Sangaré all'Eriche per 4,5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Un incasso che rappresenta soltanto l'inizio. La Roma punta infatti a monetizzare anche da Salah-Eddine, che sarà impegnato al Mondiale con il Marocco, mentre resta aperta la situazione di Saud: il Lilla può riscattarlo per 3,5 milioni, ma i giallorossi valutano anche la possibilità del controriscatto a 4 milioni per poi rivenderlo a cifre superiori. (...)

(corsport)