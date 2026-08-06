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Castro e Koulierakis, il nuovo che avanza. Gasperini si gode i primi due rinforzi

La penna degli Altri
di MV
giovedì, 06 agosto 2026 alle 7:31
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[...] Aspettando Molina e il tanto atteso esterno d'attacco, Gasp nel ritiro gallese si gode Castro e Koulierakis, entrambi in gol nel test amichevole di martedì contro il Newport. Santiago si è già perfettamente integrato, con Dybala e Soule ha ormai formato il clan argentino e all'interno del Vale Resort di Hensol sono sempre insieme. [...] Nel frattempo, Gasp gli chiede di studiare i movimenti di Donyell. Vuole che attacchi di più la profondità e che giochi spalle alla porta, ma più col corpo in diagonale per essere pronto a scattare in avanti una volta scaricato il pallone. [...] L'allenatore ha finalmente due centravanti da poter plasmare a sua immagine e somiglianza. Tutta un'altra musica rispetto ad un anno fa, quando di questi tempi nel ritiro in Inghilterra Gasperini aveva definito Dovbyk «stonato» e il feeling con Ferguson non era mai scattato. [...] Se Castro era un giocatore che in molti conoscevano, lo stesso non si può dire di Koulierakis. Una trattativa lampo per portarlo alla Roma e per accontentare che Gasperini che aveva sin da subito chiesto un vice Hermoso. Se riuscirà a superare lo spagnolo nelle gerarchie si scoprirà, ma è difficile immaginare che un giocatore pagato 15 milioni più 3 di bonus possa fare essere solamente una semplice riserva. Nel frattempo, si sta mettendo in mostra. Fin dalla prima partita sembra aver già compreso le richieste del tecnico. Infatti, spesso e volentieri si è sganciato dalla linea dei tre difensori e si è ritrovato in avanti, proprio quello che chiede Gasperini ai suoi compagni di reparto da un anno a questa parte. [...] Il greco, erede di Manolas nella Capitale, ha anche il vizio del gol, l'anno scorso ne ha messi a referto ben 4 in Bundesliga e col Newport ha subito segnato all'esordio sfruttando l'assist di Dybala. [...] Nei cinque principali campionati europei la passata stagione solamente Van Dijk ha fatto meglio di lui (5), ma il secondo gradino del podio è condiviso con Mancini. Gasp ha un'arma in più.
(Il Messaggero)

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