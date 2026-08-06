Malen si è allenato: influenza smaltita. Koné a Trigoria la prossima settimana

[...] Si è rivisto Malen, che per un'influenza aveva saltato il test di martedì. Prima parte dell'allenamento in gruppo per l'olandese, che si è poi spostato su un altro campo per un lavoro differenziato. [...] Gasperini concederà poi un paio di giorni di riposo, prima di dare appuntamento a Trigoria. Lì ci sarà anche Koné, ormai giunto alla fine delle ferie post-Mondiale. [...]

(Corsera)