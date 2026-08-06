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Il tris è Molina

La penna degli Altri
di MV
giovedì, 06 agosto 2026 alle 7:37
molina 1
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[...] Dopo Castro e Koulierakis nelle prossime ore Molina diventerà il terzo acquisto dell'estate giallorossa. Una trattativa lampo, quella che il ds D'Amico ha chiuso con l'Atletico Madrid, dopo aver riscontrato difficoltà nei discorsi col Feyenoord per Read. [...] Questa volta nessuno scambio e un biglietto di sola andata per Molina, che sarà acquistato a titolo definitivo per 13 milioni più 4 di bonus. A Trigoria avevano provato ad impostare i discorsi per un prestito con obbligo condizionato, ma l'Atletico ha accettato di dimezzare quasi l'iniziale richiesta da 25 milioni a patto di una cessione immediata. [...] Nelle prossime ore Molina raggiungerà la Capitale per le visite mediche, prima di firmare un contratto da 2,7 milioni all'anno fino al 2030. Gasperini avrà così il suo laterale destro titolare a centrocampo, mentre a sinistra aspetta sempre l'alternativa a Wesley e l'attaccante di piede destro, oltre al rinnovo di Pellegrini ovviamente. Fatto Molina, l'altra trattativa calda in queste ore è quella per Cacciamani del Torino. Ieri c'è stato un nuovo contatto tra i club. I granata per l'esterno sinistro partono da una valutazione tra i 15 e i 20 milioni, ma le parti sono al lavoro per limare le distanze, con il classe 2007 che ha aperto a un suo trasferimento in giallorosso. In attacco, invece, la situazione è ancora parecchio intricata. L'unica certezza è che la Roma ha l'intenzione di fare un investimento importante in quella zona. Una garanzia ribadita nelle ultime ore a Gasperini anche da Ryan Friedkin, presente nel ritiro gallese della squadra e a colloquio con il tecnico, insieme al Ceo Galantic, a margine dell'allenamento pomeridiano di ieri. Il preferito lì davanti rimane Nusa, ma il Lipsia continua a non abbassare le pretese da 55 milioni. [...] Gli innesti in avanti potrebbero diventare due qualora Soulé dovesse partire. Il Milan non sta approfondendo i discorsi per l'argentino, mentre il suo agente ieri era segnalato a Madrid in cerca di offerte. A Trigoria lo valutano almeno 35 milioni. [...]
(Corsera)

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