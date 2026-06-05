Pisilli è pronto anche per la nuova Italia. Baldini lo esalta: «Un ragazzo d'oro»

Ha lo sguardo tenero come una brioche; la voce timida di chi affronta un'interrogazione; il sorriso leggero di un adolescente a cui gli si sta per spalancare davanti una vita intera. Ma Niccolò Pisilli non è più il bambino che Mourinho ha avuto il coraggio di lanciare nella sua Roma (6 maggio 2023, minuti finali della sfida con l'Inter), non è nemmeno il ragazzo che metteva piede allo Stadium per la sua prima da titolare in giallorosso (29 settembre 2024), accompagnato da Daniele De Rossi. Niccolò oggi è una realtà del nostro calcio, un punto di riferimento nella Roma e in Nazionale, almeno in quella che sta guidando, ad interim, Silvio Baldini, che lo scorso anno, chiamandolo nella sua Under 21 quando con Gasperini non trovava spazio, gli ha dato una bella spinta: ora il futuro è nelle sue mani. (...) Niccolò non avrà il mondiale, ma sta per vivere la stagione della definitiva consacrazione: nella Roma non sarà più il ragazzino della seconda fila e in Nazionale si farà largo tra le maglie di chi, risultati alla mano, non ha fatto una bella figura negli ultimi mesi.(...) Nick è un calciatore colto, non è mai in imbarazzo davanti alle telecamere: avrebbe voluto fare il giornalista. Si sa muovere tra le parole e i concetti, quasi mai banali. Pisilli intanto sarà di nuovo protagonista domenica a Creta contro la Grecia. «La partita l'avrà vista anche il futuro ct e avrà fatto le sue valutazioni. Io posso solo fare vedere quello che abbiamo e consegnarlo a chi arriverà», le parole di Baldini. (...)

(Il Messaggero)