Offerta del Nottingham 15 milioni per Ziolkowski

Lina Souloukou come carta a sorpresa per sistemare i conti e alleggerire la chiusura del seetlment agreement con l'Uefa. No, nessun ritorno della dirigente greca nella Roma. Ma piuttosto l'interesse concreto del Nottingham

Forrest, di cui la Souloukou è Ceo da un anno e mezzo, per Jan Ziolkowski. Il difensore polacco piace parecchio, tanto da spingere il club inglese a una prima offerta da 15 milioni, contando anche sulla voglia dello stesso Ziolkowski di fare le valigie al termine di una stagione con poche presenze. Si parla di più del doppio di quanto la Roma lo ha pagato la scorsa estate (6,6 milioni). Il club giallorosso però vuole alzare il tiro e provare a salire a 20. (...) Si tratterebbe di una plusvalenza benedetta che potrebbe portare poi a una sola cessione eccellente (Soulè o Ndicka) per chiudere una volta per tutte l'accordo con l'Uefa e permettere ai Friedkin di avere più mano libera sul mercato in entrata. Anche perché oltre a Ziolkowski ci sono altri giocatori che potrebbero portare aria fresca nelle casse giallorosse. A partire da Baldanzi vicino al trasferimento al Genoa per 10 milioni su richiesta esplicita di De Rossi. Probabile anche il riscatto di Saud da parte del Lens per 3,5 milioni mentre torneranno alla base e saranno poi da piazzare: Salah-Eddine (dal Psv), Kumbulla (dal Maiorca) e Cherubini dalla Sampdoria.

(gasport)