Nuova Roma: nell'idea di Gasperini una rosa con sei punte

LEGGO (F.BALZANI) - Un contatto quotidiano per sbloccare il mercato con il colpo Greenwood e trovare le giuste plusvalenze entro il 30 giugno. Gasperini e Ryan Friedkin viaggiano su velocità diverse, ma sono sulla stessa lunghezza d'onda. Il tecnico sta spingendo molto in questi giorni di vacanza per non perdere tempo e iniziare a formare la Roma del Centenario. La proprietà lo ha rassicurato in queste ore, ma ora deve accelerare sul discorso settlement agreement. Per questo D'Amico si è messo all'opera: dopo i rinnovi bisognerà pensare ad almeno una cessione importante. Due i giocatori che hanno ricevuto sondaggi: Ndicka e Soulé. Per il difensore c'è l'interesse di Tottenham e Bournemouth, per l'argentino si sta muovendo il Dortmund. Per entrambi la richiesta è di 40 milioni, ma si attendono ancora offerte ufficiali. Più concreto è l'interesse della Roma per Greenwood. L'inglese ha dato il suo gradimento a trasferirsi in Italia e il club è intenzionato a spingersi a 45 milioni riducendo la forbice col Marsiglia che ne vorrebbe 50 più bonus. Nuovi contatti sono previsti nei prossimi giorni, ma le sensazioni sono positive anche se difficilmente la situazione si sbloccherà prima di luglio. In parallelo si lavora anche su Summerville del West Ham, valutato 35 milioni. Gasperini, infatti, vuole un attacco con due nomi per ruolo: Greenwood e Dybala a destra, Malen e Dovbyk (o un altro vice) al centro, Summerville e Pellegrini a sinistra.

Il terzo nome porta sulla fascia bassa: piacciono Ruggeri e Savona, più difficile Bernasconi visti i rapporti gelidi con l'Atalanta. Novità sul fronte stadio. «Siamo in attesa di comunicazioni da parte del commissario e speriamo che sia la settimana giusta. Per costruirlo basteranno 3 anni», le parole di Lucia Bernabé, responsabile delle relazioni istituzionali a margine della giornata nazionale dell'impiantistica sportiva.

