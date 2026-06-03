Malen: "Questa città è fantastica. Totti speciale"

IL TEMPO (L. PES) - Donyell Malen innamorato di Roma. L'attaccante olandese prepara l'avventura mondiale con gli Orange e si è raccontato a Cronache di Spogliatoio. "Roma mi piace, penso che i tifosi e la città siano fantastici e mi piacciono anche le condizioni climatiche, oltre al cibo… Mi piace la pasta, così come la pizza. Ma è la città ad essere bella. Chiedete ai miei compagni di squadra: sono sempre in giro per la città! Mi piace stare all'aria aperta". L'attaccante ha poi parlato dell'approccio con la città. "L'impatto? Non penso che ci sia qualcosa di particolare legato al campo. Penso che il calcio sia fatto di momenti, basta essere li. Ho lavorato sodo, mi sono allenato molto per arrivare qui, mi sentivo pronto. Ma a volte le cose devono solo andare per il verso giusto. Bisogna impegnarsi a fondo". Poi il rapporto con i compagni. "A volte mi chiamano D9 in riferimento a Ronaldo. Lo fanno quando gioco bene. Quando gioco male, mi chiamano in un altro modo". Un passaggio anche sui compagni di squadra.

"conoscevo Rensch con cui avevo giocato nell'Olanda.

Ma penso che tutti abbiano cercato di creare un legame. Alcuni non parlano un inglese perfetto, ma non importa. Qui si parla di sentimenti, di stare insieme, penso di essermi integrato bene". Immancabile un riferimento alla leggenda giallorossa per eccellenza. "Ho seguito molto la

Serie A perché molti olandesi giocano qui, ma è un po' imbarazzante dirlo… Totti era davvero speciale".