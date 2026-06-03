La Roma si inserisce per Obrador

Gli occhi della Roma su Rafa Obrador. Il laterale mancino spagnolo è stato una delle note positive dell'altalenante girone di ritorno del Torino. Piede sinistro educato e vellutato che spesso e volentieri è diventato la catapulta per le punte granata. Un rendimento elevato che non è passato inosservato e ha attirato le attenzioni della società giallorossa. (...) Sono stato avvistati degli emissari del club dei Friedkin in occasione di Udinese-Torino e Torino-Sassuolo. Se in Friuli la prestazione non è stata di quelle da ricordare, contro gli emiliani invece Obrador è stato uno dei migliori in campo risultando a tratti imprendibili per i malcapitati terzini avversari. Una vera e spina nel fianco dotata di una corsa quasi inesauribile: tutte doti che si intersecano alla perfezione con le richieste gasperiniane ai laterali di fascia. Proprio Gasp ha dato già il suo benestare al possibile assalto, anche perché sull'out mancino è stato bocciato Angelino e ora la Roma cerca rinforzi. Uno alla Obrador, appunto. (...) In favore del classe 2004 c'è pure il prezzo abbordabile, visto che con 9-10 milioni il Benfica lo cedederebbe (al Real Madrid spetta il 50% sulla plusvalenza generata dalla vendita a un prezzo superiore ai 5 milioni). Cifre un po' alte per il club di Cairo, che sta provando a trattenere il talentino iberico cercando però uno sconto sul riscatto pattuito a gennaio (9 milioni più il 10% sulla rivendita). Al momento il presidente, Rui Costa, non sembra troppo propenso a venire incontro alle richieste dei granata: ecco perché l'ingresso in scena della Roma potrebbe complicare e di parecchio i piani del Toro.

(corsport)