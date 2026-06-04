La Roma si arrende e paga per ingaggiare il ds D'Amico

La Roma nelle prossime ore scioglierà il nodo del nuovo direttore sportivo. Pagando. È questa la chiave della vicenda Tony D'Amico, ancora in attesa di diventare ufficiale a una settimana dal comunicato con cui l'Atalanta ha annunciato la separazione dal suo dirigente. A Trigoria assicurano che la matassa è ormai dipanata e che tra oggi e domani arriverà l'investitura ufficiale. Per chiudere l'operazione, però, i Friedkin metteranno sul tavolo circa un milione di euro per liberare D'Amico e Riccardo Del Vescovo, destina-to a diventare il nuovo responsabile medico del club giallorosso. (...) I Percassi han-no voluto gestire l'uscita di D'Amico in un certo modo, con una cornice condivisa e con passaggi formali da rispettare fino all'ultimo. Da qui i giorni di attesa successivi alla nota dell'Atalanta. Ma la direzione resta segnata: D'Amico sarà il nuovo direttore sportivo della Roma e Del Vescovo il nuovo capo dell'area medica. (...) Entrerà in un'area che negli ultimi mesi è stata uno dei punti più sensibili della gestione giallorossa. Un ritardo politico e di forma, risolto, anche con i soldi. (...)

(La Repubblica)