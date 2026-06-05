La Roma concede lo sconto per Baldanzi

L'era D'Amico è pronta ad iniziare e l'obiettivo è registrare circa 50 milioni di plusvalenze. Saud e Sangaré hanno salutato, ora tocca a Baldanzi: la Roma concederà uno sconto (dai 10 previsti a 8,5) ma Genoa al momento non può mettere sul piatto quella cifra in un'unica soluzione e ha proposto un pagamento dilazionato. (...) Il sogno è Greenwood.La Roma non ha ancora presentato offerte al Marsiglia che chiede 50 milioni e non vuole concedere sconti. Per rinforzare l'altra fascia piace Summerville, ma a preoccupare sono le non ottimali condizioni fisiche dell'olandese. (...)

(Il Messaggero)