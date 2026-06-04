Intesa vicina col Basilea 6 milioni per Calafiori

Caccia alle plusvalenze.(...) A tenere banco c'è ancora il caso Calafiori. Nel 2022 l'azzurro aveva lasciato lafiuma per 2,5 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita chela Roma ha ottenuto (1,5) dopo il successivo passaggio dal Basilea al Bologna, ma non finisce qui perché la squadra svizzera nel 2024 ha incassato anche il 50% per il trasferimento all'Arsenal. Quindi dovrebbero aggiungersene altri 6 che la Roma per ora non ha mai visto. La battaglia legale col Basilea si è spostata presso il Tribunale dello Sport di Losanna e la svolta sembra essere vicina. (...)

(Il Messaggero)