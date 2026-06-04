Il ds D'Amico, i tre rinnovi e poi il mercato: serve uno scatto

I giorni della Roma scorrono tra l'ottimismo per ciò che l'ambiente è convinto avverrà e la mancanza di annunci ufficiali. E così si sa che sarà Toni D'Amico il prossimo ds, ma non può ancora essere lui, in assenza di firma, a condurre le trattative. Quelle che avrebbero dovuto già portare ai rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik e che invece restano ancora aperte. Anche in questi casi filtra grande ottimismo, ma il tempo che passa può sempre permettere qualche fastidioso inserimento altrui. (...) D'Amico dovrà sbrigarsi e fare tutto da solo. Parte della cassa si cercherà di ottenerla anche con giocatori di rientro come Salah Eddine dal Psv, mentre Sangarè resterà all'Elche pronto a riscattarlo per 4,5 milioni. C'è più tempo per gli acquisti. I tifosi sognano Greenwood del Marsiglia, ma la lista dei nomi è lunga. Anche se Gasperini vorrebbe un paio di colpi per il ritiro del 13 luglio. (...)

(corsera)