Greenwood serve lo sprint: duello col Fenerbahce senza partecipare ad aste

La Roma sa di non poter perdere tempo. Se Mason Greenwood è davvero il grande obiettivo per la nuova squadra di Gasperini, allora serve accelerare subito. Il club giallorosso ha imparato la lezione del passato e non vuole ritrovarsi impantanato per settimane in una trattativa infinita, come accaduto un anno fa con il dossier Sancho quando poi alla fine di agosto si è trovata costretta a rinunciare a un trequartista a sinistra e, quindi, a soddisfare le richieste del proprio allenatore. Per questo i prossimi giorni possono e devono diventare decisivi, anche per scongiurare la minaccia delle pretendenti e, quindi, delle aste. L'inglese è considerato un profilo di primissimo livello, uno di quei calciatori in grado di spostare gli equilibri e aumentare sensibilmente il peso offensivo della squadra tra gol, assist, dribbling. Caratteristiche perfette per Gasperini che considera Greenwood un elemento perfetto per il suo calcio offensivo.

Ecco perché a Trigoria si lavora per ridurre la distanza economica con il Marsiglia. La proposta che la Roma è pronta a mettere sul tavolo si aggira attorno ai 40 milioni di euro, bonus compresi, ai quali aggiungere una percentuale sulla futura rivendita. Non basta, però. Dalla Francia la risposta è chiara: il Marsiglia vuole di più. L'obiettivo del club transalpino è arrivare ad almeno 40 milioni di parte fissa, oltre ai bonus. Una differenza che non appare insormontabile, ma che richiederà ulteriori contatti e un lavoro diplomatico accurato per trovare il punto d'incontro. Dietro questa operazione c'è soprattutto la convinzione di Gasperini. Il tecnico considera Greenwood un investimento che merita uno sforzo economico importante. Un segnale forte, che racconta quanto l'allenatore creda nelle qualità dell'attaccante inglese e nel suo possibile impatto all'interno del progetto giallorosso.

Nel frattempo, però, la concorrenza non resta a guardare. Sul giocatore continua infatti a muoversi il Fenerbahçe. Anzi, chi vorrebbe guidare il Fenerbahçe: Hakan Safi, candidato alla presidenza del dub turco, ha annunciato di aver raggiunto un'intesa economica con l'entourage del calciatore. [...]

Niente è ancora deciso, perché se l'attaccante avesse davvero un accordo con Safi, la priorità in ogni caso resterebbe sempre sui giallorossi che hanno dalla loro parte anche la qualificazione già matematica ai gironi di Champions. [...]

(corsport)