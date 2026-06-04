Greenwood, la Roma fa sul serio: pronta un'offerta da 40 milioni

Si parla sempre di lui. Perché è forte. Perché è in cima alla lista dei preferiti di Gian Piero Gasperini. Perché con lui e Donyell Malen la Roma formerebbe davvero una coppia d'attacco da Champions. E si parla molto nelle ultime ore di Mason Greenwood soprattutto perché ora il club giallorosso vuole accelerare. E in questi giorni, non appena verrà ufficializzato il nuovo ds in pectore Tony D'Amico, presenterà la prima offerta all'Olympique Marsiglia, convinto che con il giocatore la squadra potrebbe fare un notevole salto di qualità ad altezze Champions accanto al centravanti olandese. (...) Il papà-agente di Mason attendeva solo che la Roma si qualificasse in Champions per sedersi attorno ad un tavolo con la dirigenza giallorossa. Il giocatore, non a caso, ha fatto sapere di preferire la certezza dell'Europa dei Vip della Roma alle avance del Fenerbahce, sulle sue tracce da giorni, che invece dovrà giocare i preli-minari. L'OM ha fretta di ottenere plusvalenze e per l'attaccante chiede 50 milioni più bonus, considerato che il 40% andrà al Manchester United. Da parte sua, la Roma avanzerà un'offerta sui 40 milioni più bonus per av-vicinarsi e offrirà al giocatore 4,5 milioni d'ingaggio (uno in più dell'attuale). (...) Greenwood non è irraggiungibile, come non Io sarebbe del resto neppure Igor Paixao, un esterno d'attacco monitorato da almeno due anni dal club giallorosso. Ma Greenwood resta la prima scelta e il sogno per lanciare l'attacco in orbita. (...)

(gasport)