Ecco il calendario: derby il 13 dicembre e il 18 aprile

Tranquilli, non ci sarà un bis (e ci mancherebbe altro): la finale dell'edizione 2027 degli Internazionali di tennis, in programma il 16 maggio, si incrocerà con un onestissimo Lazio-Udinese. Il computer che ieri pomeriggio ha elaborato il calendario della prossima serie A ha fatto i compiti a casa. Ha imparato dagli errori: nessun nuovo caos come quello di tre settimane fa, con la concomitanza al Foro Italico della «finale di Sinner» (cit. Simonelli, presidente della Lega di A) con il derby Roma-Lazio. La gara tra i biancocelesti e l'Udinese non presenta criticità, sempre che poi non ci sia chi un giorno vorrà portare all'attenzione il fatto che i tifosi friulani sono gemellati con i romanisti. Vabbè, sarebbe fantascienza. Più giusto dire che il tennis avrà campo libero: neppure la finale di Coppa Italia da gestire, fissata il 19 maggio. E poi i derby, che quando arrivano i calendari sono sempre i primi appuntamenti da segnare in agenda. Si gioca in casa biancoceleste il week end del 13 dicembre, alla 15° giornata. E sarà presumibilmente proprio di domenica: pochi giorni, prima, infatti, martedì o mercoledì, la squadra di Gasperini ha in calendario la sesta giornata di Champions League.

Per il derby di ritorno bisognerà aspettare la primavera: 32ª giornata, 18 aprile, Roma-Lazio. L'apertura del campionato non ha registrato un'alternanza rispetto allo scorso torneo: il debutto in casa sarà ancora della Roma, il 22 o 23 agosto contro la Fiorentina. [...]

(corsera)