Dybala, vacanze in sospeso

Prima il sole di Roma, poi le temperature più basse di Buenos Aires. Paulo Dybala tra le due città del suo cuore adesso aspetta novità dal suo agente per quel rinnovo di contratto con la Roma che appare sempre più vicino. Perché Gasp ha bisogno di lui e dopo le ultime prestazioni anche Friedkin lo ha capito chiaramente. C'è ancora una Roma in campo con Dybala e una invece senza di lui.. Così se oggi dovesse arrivate il tanto atteso comunicato su D'Amico come nuovo direttore sportivo, a quel punto le prossime ore saranno cruciali anche perla firma della Joya sul nuovo contratto. (...) Il Boca può aspettare, la testa di Paulo è ancora sulla Roma e sulla Capitale. E su questo aspetto Oriana ha spiegato quali siano le difficoltà più grandi nel condividre la vita con un professionista del calcio. «Mi sembra di avere due vite ed è molto difficile conciliarle perché Paulo non c'è mai, non partecipa ai matrimoni dei miei amici, ai loro compleanni o ai miei impegni di lavoro. Non è perché non voglia, ma perché non può, perché deve lavorare lì». (...)

(corsport)