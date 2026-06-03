Dybala, ci siamo: svolta vicina

Entro la fine dalla settimana è attesa la svolta per il rinnovo di Paulo Dybala. (...) L'argentino firmerà un prolungamento biennale con giallorossi che dovrebbe prevedere anche un'opzione (a favore del club) fino al 2029. Affinché arrivi la fumata bianca devono però verificarsi due condizioni preliminari: l'insediamento del

diesse D'Amico, atteso a ore, e il ritorno di Ryan Friedkin nella Capitale. La Joya, protagonista di un finale in crescendo, (...) pur di mettere radici in giallorosso vedrà diminuire il suo stipendio da 8 milioni netti (la cifra attuale] a 2,5 più bonus. Come lui, sono prossime le firme di Pellegrini e di Celik, gli altri due calciatori con il contratto in scadenza al 30 giugno.

(corsport)