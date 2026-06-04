Certezza Arena: andrà in ritiro con Gasperini

Da qui a dire che sarà il numero 9 del futuro dalla Roma ce ne passa. Chi io conosce, però, è certo che saprà ritagliarsi Il suo spazio nel calcio che conta. (...) Antonio Arena è senza dubbio Il talento più luccicante del settore giovanile della Roma. L'attaccante italo-australiano, a meno di sorprese, sarà uno dei giovani coinvolti da Gasparini nei primi giorni dl ritiro. In questa stagione ha giocato per tre anni sotto età nel campionato Primavera realizzando 10 gol. L'etichetta da predestinato se l'è guadagnata segnando una rete al Torino in Coppa Italia all'Olimpico, al primo pallone toccato in area di rigore. (...)

(corsport)