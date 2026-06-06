Capello: "Il calendario della Roma non è semplicissimo. Con Gasperini mi aspetto una squadra che riparta dalla brillantezza"

Fabio Capello, allenatore dell'ultimo Scudetto giallorosso arrivato nel 2001, ha rilasciato un'intervista al quotidiano in cui si è soffermato sulla presentazione del calendario del prossimo campionato di Serie A. Capello ha parlato anche del possibile percorso della Roma: [...] «Conoscendo Gasperini, mi aspetto una Roma che ad agosto riparta dalle certezze e dalla brillantezza con cui ha chiuso questa stagione. Il calendario non è, però, semplicissimo: i giallorossi non affronteranno nessuna neopromossa nelle prime dieci giornate, in compenso si troveranno contro Inter, Napoli, Como, Atalanta, Fiorentina… più trasferte complicate come quelle con Torino e Udinese». [...]

(gasport)