Arriva D'Amico, poi i rinnovi

L’attesa sta per finire. Tony D’Amico e la Roma sono ormai a un passo dal sì definitivo, un matrimonio annunciato che ha richiesto qualche giorno in più del previsto ma che adesso vede il traguardo sempre più vicino. Il diesse aspetta l’ultimo via libera dall’Atalanta dei Percassi per chiudere la sua avventura a Bergamo e trasferirsi al Fulvio Bernardini entro la fine della settimana. Tra oggi e domani potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva. (..). Il tecnico voleva un dirigente con cui condividere idee, strategie e visione calcistica. Una sintonia ritenuta indispensabile per accelerare la crescita della nuova Roma e per evitare quelle incomprensioni che avevano caratterizzato il recente passato. L’arrivo di D’Amico, inoltre, sbloccherà altri dossier già pronti sul tavolo. In agenda ci sono infatti i rinnovi di Dybala e Pellegrini, due pilastri individuati da Gasperini come elementi centrali del nuovo progetto giallorosso. (...)

(corsport)