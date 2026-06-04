Arriva D'Amico. Ecco il nuovo back sponsor

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Ancora qualche piccolo passaggio e, poi, Tony D'Amico potrà iniziare ufficialmente la sua nuova esperienza alla Roma. Il direttore sportivo abruzzese è stato scelto per sostituire Massara ed ha già trovato con il club giallorosso un accordo (3-4 anni) da circa 1.5 milioni netti all'anno. Per arrivare all'annuncio manca soltanto il via libera definitivo da parte dell'Atalanta, che otto giorni fa ha sollevato dall'incarico l'ex Verona, oltre ad aver già nominato Giuntoli come suo successore. Tra oggi e domani, però, è attesa la comunicazione ufficiale da parte della Roma. Nel frattempo, il futuro direttore sportivo giallorosso ha già incontrato Gasperini, che oggi dovrebbe presenziare ad un evento tennistico a Bergamo. Anche perché per D'Amico si prospetta un mese di giugno piuttosto frenetico, a cominciare dalla definizione dei rinnovi di contratto di Dybala, Pellegrini e Celik. Sul tavolo anche la questione legata alle cessioni da effettuare entro la fine del mese e, poi, le operazioni necessarie per rinforzare la rosa ed accontentare il tecnico piemontese. Nel frattempo, Michael Gandler ha messo a segno un altro colpo nell'ambito delle sponsorizzazioni dopo il main sponsor Eurobet.live e lo sponsor di manica Wìzz Air. Il responsabile commer-ciale giallorosso ha trovato un accordo con Orodei, che diventerà il nuovo back sponsor delle maglie di allenamento della squadra.