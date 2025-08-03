-3 a Roma-Bologna: arbitra Zufferli. Mercato: ufficiale l'acquisto di Bailey, si continua a trattare per Ziolkowski. Offerti Gil e Salomon del Tottenham

Tra tre giorni, inizierà la Serie A e alle 20:45, la Roma esordirà contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Oggi, la Lega ha diramato le designazioni ufficiali e ad arbitrare il match dell'Olimpico è stato assegnato Luca Zufferli. Al VAR, invece, ci saranno Mazzoleni e Fabbri. Il fischietto friulano è la terza volta che si ritrova ad arbitrare la Roma in carriera e lo score è a favore dei giallorossi con 2 vittorie ed 1 sconfitta.
Inoltre, da oggi Gian Piero Gasperini potrà contare anche su Leon Bailey, esterno giamaicano arrivato dall'Aston Villa in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il classe 1997 è stato ufficializzato dalla Roma ed ha potuto svolgere anche la sua prima seduta insieme ai suoi nuovi compagni di squadra a Trigoria.
Sul fronte calciomercato in entrata, Frederic Massara non molla la pista Jadon Sancho, ma, passa al vaglio anche altre alternative. Le ultime voci, infatti, sostengono che il Tottenham abbia offerto alla Roma Bryan Gil e Manor Salomon. La priorità resta l'esterno inglese di proprietà del Manchester United, ma, in caso di mancato arrivo si potrebbe virare su uno dei due calciatori in uscita dal Tottenham. Resta complicata, invece, la pista Ziolkowski. Il difensore polacco ha scelto la Roma da ormai molte settimane, mentre, il Legia Varsavia starebbe cercando di offrirlo ad altri club viste le incongruenze sorte con i giallorossi.
