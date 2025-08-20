Calciomercato Roma: Ziolkowski vuole solo i giallorossi

Jan Ziolkowski insiste per trasferirsi in giallorosso. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nonostante il Legia Varsavia abbia aperto alla possibilità di trattare con altri il club, il difensore continua a volere la Roma. Il polacco ha deciso di trasferirsi in giallorosso e la trattativa fra i due club prosegue.

??? Despite Legia Warsaw open to negotiating with more clubs, Jan Ziolkowski insists to go to AS Roma. The Polish defender has his heart set on move to Roma and deal is still being negotiated with Legia. pic.twitter.com/pzzm9DnZ7e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025