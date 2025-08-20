Calciomercato Roma: Ziolkowski vuole solo i giallorossi

Jan Ziolkowski insiste per trasferirsi in giallorosso. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nonostante il Legia Varsavia abbia aperto alla possibilità di trattare con altri il club, il difensore continua a volere la Roma. Il polacco ha deciso di trasferirsi in giallorosso e la trattativa fra i due club prosegue.