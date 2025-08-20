Instagram, la dedica del papà di Bailey: "Ho sempre creduto che un giorno saremmo stati a Roma, una città piena di coraggio, storia e onore. Fiero di te" (VIDEO)

Da poche ore, la Roma ha ufficializzato l'acquisto di Leon Bailey. Il calciatore giamaicano, arriva dall'Aston Villa in prestito oneroso con diritto di riscatto. Tramite il proprio profilo Instagram, il padre del classe 1997, Craig Butler, ha voluto scrivere una dedica al figlio, sottolineando l'importanza di essere in una città come Roma. Ecco le sue parole:

"Phoenix Sports Management è lieta di annunciare con orgoglio e onore, il trasferimento del nostro cliente Leon Bailey. Figlio mio, questa è stata una strada dura, ma ora andrà meglio. Ora siamo nella bellissima città di Roma. La sua città trasuda coraggio, storia e onore. Rappresenta bene loro e l'AS Roma. Con il tuo cuore e il tuo spirito. Ho sempre creduto che un giorno saremmo arrivati qui. Anche grazie ai solidi rapporti instaurati in molti anni tra me e Federico Massara. Siamo grati e abbiamo l'impegno di rendere i tifosi orgogliosi e felici. Non vedo l'ora di fare grandi cose. Grazie anche a Monchi, Damian, Unai e a tutto il club dell'Aston Villa. La vita a volte gira a vuoto e vorrei ringraziare anche i fan per il supporto al mio figliolo. Possiamo farcela, Forza Roma!!!!!!!".