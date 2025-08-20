Gasp balla sulle punte

Artem Dovbyk si avvicina all'inizio del campionato in una posizione scomoda. Doveva essere il centravanti di riferimento della nuova Roma di Gian Piero Gasperini, ma a pochi giorni dalla sfida con il Bologna nulla è scontato. [...] Il problema per Dovbyk è duplice. Da una parte la concorrenza interna di Evan Ferguson, che Gasperini ha provato spesso al centro dell'attacco, facendo capire che l'ex Brighton non è arrivato per fare (solo) la riserva. Dall'altra parte, i rumors di mercato: l'attaccante ucraino continua a essere accostato ad altri club e non è escluso che possa partire negli ultimi giorni di agosto. La Roma non lo considera incedibile, ma chiede non meno di 30 milioni di euro e soprattutto dovrebbe prima trovare un sostituto. [...] In mezzo a queste incertezze sono arrivate le parole di Gasperini: «Ogni tanto leggo che Dovbyk non mi piace. Non scrivete queste cose perché io non le dico, non ho mai fatto apprezzamenti del genere. A me piacciono tutti i giocatori della Roma finché sono alla Roma». Una difesa d'ufficio, più che una reale investitura.

Il mercato giallorosso, intanto, non si ferma. Resta viva l'idea Jadon Sancho: la trattativa con il calciatore è complicata, ma i Friedkin si sono mossi in prima persona per provare a sbloccarla. L'inglese è un desiderio di Gasperini, che l'ha messo in cima alla sua lista. Non semplice arrivare a rimettere in piedi l'affare, anche perché c'è il nodo delle commissioni alte degli agenti del giocatore a frenare il tutto. [...]

(Corsera)