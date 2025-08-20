Zufferli per Roma-Bologna: 2 vittorie e una sconfitta per i giallorossi. L'ultimo incrocio "il rigorino" contro il Venezia

Sarà Luca Zufferli a dirigere la gara di sabato sera all'Olimpico tra Roma e Bologna, prima giornata di Serie A. Il fischietto friulano ha arbitrato i giallorossi per 3 volte in carriera, tutte nella passata stagione. Il bilancio della Lupa con lui a dirigere l'incontro è di 2 vittorie ed una sconfitta, quella subita 2-1 contro l'Empoli nella seconda giornata dello scorso campionato. L'ultimo precedente è datato 9 febbraio 2025, quando la Roma espugnò il "Penzo" di Venezia per 1-0 grazie al rigore di Dybala. Un episodio che fece molto discutere nel post partita, soprattutto tra le file dei lagunari, con Di Francesco che commentò così: "Il calcio di rigore per la Roma è uno dei rigorini che vengono assegnati adesso ma ce ne poteva essere uno anche per noi. E su certi falli non sopporto il fatto che venga fischiata punizione contro l'attaccante per aver sfiorato il difensore che cerca di fare fallo. È un calcio che va indietro invece di andare avanti". Zufferli ha invece arbitrato il Bologna 5 volte in carriera, con un bilancio che non sorride agli emiliani: 2 vittorie e 3 sconfitte.

LR24