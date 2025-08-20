Trigoria: incontro tra la squadra e lo staff tecnico con l'arbitro Doveri per analizzare le nuove regole (COMUNICATO)

A Trigoria, si è svolto oggi un incontro tra i giocatori, staff tecnico e Daniele Doveri in rappresentanza della Commissioni Arbitri Nazionale (CAN). Nel corso del meeting, sono state analizzate le novità del regolamento con il supporto di alcuni video. Questo incontro, è stato organizzato con la funzione di alimentare il dialogo tra i club di Serie A e classe arbitrale a pochi giorni dall'inizio del campionato. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della Roma.

"Nella giornata di mercoledì 20 agosto a Trigoria si è svolto un incontro tra la squadra, lo staff tecnico e l’arbitro Daniele Doveri in rappresentanza della CAN. Nel corso del consueto meeting sono state analizzate le novità regolamentari con il supporto di alcuni video prodotti dal settore tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri. Un’occasione utile per alimentare il dialogo tra i club di Serie A e la classe arbitrale in vista della nuova stagione a pochi giorni dal via. Insieme a squadra e staff era presente il Chief Football Operating Officer dell'AS Roma, Maurizio Lombardo"

(asroma.com)

