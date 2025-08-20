Trigoria, -3 a Roma-Bologna: primo allenamento per Bailey, ancora assente Pellegrini (FOTO)

A tre giorni dall'inizio del campionato di Serie A, la Roma di Gian Piero Gasperini continua a lavorare a Trigoria in vista del difficile impegno contro il Bologna di sabato sera. I giallorossi si sono dunque ritrovati al Fulvio Bernardini per preparare il match contro gli uomini di Vincenzo Italiano, sfida in cui sarà presente anche Leon Bailey. Il giamaicano, infatti, oggi ha svolto il primo allenamento insieme ai compagni ed ha conosciuto lo staff ed il centro sportivo. Tutti a disposizione del mister giallorosso, tranne Lorenzo Pellegrini che continua a lavorare a parte.