Per l'esordio in campionato contro la Roma all'Olimpico 2mila tifosi in trasferta

A maggio per la finale di Coppa Italia si mosse la città intera. A Roma andarono in 30 mila tifosi bolognesi. [...] Si trasformò nel palcoscenico dei sogni rossoblù e sarà lo stesso che sabato sera accoglierà l'esordio stagionale del Bologna che si sta preparando ad affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini. Ad accompagnare i rossoblù di Vincenzo Italiano per la prima giornata di serie A saranno molti meno rispetto a oltre 3 mesi fa, ma ancora in tanti. A ieri i tifosi del Bologna avevano acquistato circa 1500 biglietti per il settore ospiti, poco meno della metà dei 3.435 posti messi a disposizione dal club giallorosso. È prevedibile che il dato cresca ancora e che per la prima trasferta stagionale di campionato ci saranno 2mila supporter bolognesi sugli spalti dell'Olimpico. [...]

(Corsport)