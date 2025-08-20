Sancho subito. La Roma si riavvicina all'esterno inglese, poi vuole Fabio Silva

Gian Piero Gasperini è fiducioso, ci crede. Ogni giorno di più. E anche i Friedkin sono ormai scesi in campo. La Roma che sogna il salto di qualità in Champions vuole Jadon Sancho del Manchester United a tutti i costi e, dopo aver portato già a Trigoria Leon Bailey, vuole pure chiudere il cerchio con Fabio Silva del Wolverhampton. L'attacco giallorosso dei sogni è una promessa di felicità innanzitutto per l'allenatore. [...] Il club giallorosso anche ieri si è intrattenuto con l'ex Borussia Dortmund. Che non ha ancora preso una decisione a causa soprattutto della rigidità dei suoi agenti. Se da una parte è scontato che i Friedkin dovranno sborsare una cifra importante per avvicinarsi il più possibile ai 9 milioni di ingaggio del giocatore, dall'altra un nodo non facile da sciogliere è rappresentato proprio dalle alte (se non sproporzionate) commissioni pretese dai procuratori dell'ala della nazionale inglese, che negli ultimi mesi avevano spaventato pure altri club come Juve o Atletico Madrid. Così i dirigenti della Roma stanno cercando con il sostegno del Manchester United (con cui c'è già l'accordo per 19 milioni di euro più 5 di bonus) di convincere Sancho ad accettare la proposta giallorossa e a riportare di conseguenza a miti consigli gli stessi agenti. [...] Sancho, a Roma, superfluo dirlo, avrebbe un ruolo centrale e la possibilità di riscattarsi e tornare quel fenomeno visto a Dortmund dopo l'esperienza amara in Inghilterra. [...] Ma non è finita. Perché se è vero che le fasce sono come autostrade e la coppia Jadon-Leon sarebbe il duo ideale per attraversarle a cento all'ora ed esaltare il gioco di Gasp, anche il ruolo di centravanti allo stesso modo è diventato fondamentale per le caratteristiche che richiede la filosofia del tecnico di Grugliasco. Ed ecco che il jolly Fabio Silva, nei progetti che l'allenatore ha in mente, ha tutti i numeri per aderire più di tanti altri alle strategie dell'allenatore. Perché è giovane, è versatile, lega il gioco e ha il fiuto del gol come ha dimostrato nell'ultima annata con il Las Palmas (10 reti). [...] Una telefonata al portoghese che tarda ad arrivare, per il momento, in attesa che venga individuata una adeguata per l'ucraino Artem Dovbyk (Everton o addirittura Napoli), il quale per caratteristiche tecniche non rientra nei piani di Gasp. [...]

(Gasport)